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Курсирующий из Стамбула в Москву самолет совершил экстренную посадку в Сочи

Евгений Силаев
Происшествия
Курсирующий из Стамбула в Москву самолет совершил экстренную посадку в Сочи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе городской воздушной гавани.

Посадка произошла по техническим причинам. Пострадавших в результате инцидента среди пассажиров нет.

— Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи в 16:57 местного времени. Пассажиры расположены в зоне ожидания полетов, с ними работает представитель авиакомпании, — приводит РБК сообщение пресс-службы аэропорта.

Во вторник, 2 мая, в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Отмечается, что одна из пассажирок дернула за рычаг двери, и она открылась. В столицу пассажиров доставил другой самолет.

Другой инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Бангкока в Москву. Одна из пассажирок напилась и устроила дебош. Бортпроводникам пришлось скручивать нарушительницу.В столичном аэропорту ее передали в руки полиции.

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