Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 18 мая, в 18:00 в Музее Победы на Поклонной горе пройдет торжественное мероприятие, где будут подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». Проект реализуется столичным департаментом нацполитики и межрегиональных связей.

По итогам полиформатного проекта свыше 22 тысяч человек прислали истории о героях Великой Отечественной войны и о подвигах участников российской спецоперации на Украине в альманах «Незабытые истории Победы» и сборник «Zа Родину».

В общей сложности в этом году участниками проекта «Многонациональная Победа» стали более 40 тысяч жителей столицы, других российских городов, а также зарубежных стран. Они прислали истории о межнациональной дружбе, а также опубликовали посты в социальных сетях о семейных героях ВОВ в рамках марафона «Вспомним всех поименно».

Жюри, состоящее из Героев России, выбрало из этого числа 80 самых интересных рассказов — по числу лет, прошедших с прорыва блокады Ленинграда.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. В этот всенародный праздник вход в учреждение был свободный. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны.