Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа»

Евгений Жуков
Город
Подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 18 мая, в 18:00 в Музее Победы на Поклонной горе пройдет торжественное мероприятие, где будут подведены итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». Проект реализуется столичным департаментом нацполитики и межрегиональных связей.

По итогам полиформатного проекта свыше 22 тысяч человек прислали истории о героях Великой Отечественной войны и о подвигах участников российской спецоперации на Украине в альманах «Незабытые истории Победы» и сборник «Zа Родину».

В общей сложности в этом году участниками проекта «Многонациональная Победа» стали более 40 тысяч жителей столицы, других российских городов, а также зарубежных стран. Они прислали истории о межнациональной дружбе, а также опубликовали посты в социальных сетях о семейных героях ВОВ в рамках марафона «Вспомним всех поименно».

Жюри, состоящее из Героев России, выбрало из этого числа 80 самых интересных рассказов — по числу лет, прошедших с прорыва блокады Ленинграда.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. В этот всенародный праздник вход в учреждение был свободный. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны.

Мероприятия День Победы Великая Отечественная война
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте