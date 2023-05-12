Самая старая собака в истории отпраздновала очередной день рождения

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала Guinness World Records

Псу породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который Книгой рекордов Гиннесса был признан самой старой собакой в истории, исполнился 31 год. Об этом сообщило информационное агентство UPI.

Хозяин собаки, 38-летний Леонель Коста, планирует по случаю торжества устроить самую настоящую вечеринку, гостями которой станут порядка ста человек. По словам хозяина собаки-долгожителя, на празднике будут даже поклонники Боби, прилетевшие из других стран, говорится в статье.

Боби всю жизнь прожил в деревне недалеко от португальского города Лейрия. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и общался с другими животными. Сейчас собаке стало заметно труднее ходить, поэтому питомец Косты чаще всего проводит почти все время на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками, передает lenta.ru.

Прошлый рекорд принадлежал австралийскому кеттлу по кличке Блюи. Псу было 29 лет и 5 месяцев, он скончался в 1939 году. Считается, что Блюи послужил вдохновением для популярного детского шоу на телеканале ABC о собаке Блюи.

В ноябре прошлого года Книга рекордов Гиннесса официально признала 26-летнюю кошку по кличке Флосси из Великобритании старейшей из ныне живущих во всем мире. История животного начинается с 1995 года, когда животное на улице подобрал сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд.