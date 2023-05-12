«Будут ловить на ширпотребе»: какие энергетические санкции хочет ужесточить ЕС против России

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Все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения ограничений в отношении энергетического сектора России в 11-м пакете санкций. Какие именно меры ЕС может предпринять в новом пакете и может ли это как-то изменить ситуацию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Евросоюз резко меняет свою тактику в отношении антироссийских санкций. 11-й пакет фактически не будет содержать ограничений, направленных на саму Россию, уверен эксперт.

— В связи с тем, что санкции против России исчерпаны (а, по оценкам аналитиков, и вовсе работают на стабилизацию российской экономики, которая спокойно исправляет дефекты и налаживается), Евросоюз заявил о планах играть в санкции против третьих стран, — рассказал политолог.

По словам Маркелова, европейские политики уверены: в их страны, несмотря на санкции, продолжает поступать российская нефть. Например, по их мнению, нефть может сначала попадать в Индию или Китай, потом ее перерабатывают и отравляют в Европу под флагом других государств — Бермудских островов, Южной Кореи, Панамы и т. д.

Поэтому в новом пакете санкций ЕС планирует прописать «наказания» для нарушителей, которые привозят в ЕС нефть из России. Однако эффективность таких мер едва ли будет высокой, уверен специалист.

— Евросоюз предлагает наказывать логистические транспортные компании, нарушающие запрет. Если, по их мнению, какое-либо судно будет перевозить российскую нефть, то на него должна быть наложена блокировка. Но тут все непросто. Например, судна часто идут под панамским или бермудским флагом, потому что многие компании зарегистрированы в офшорных зонах. Их блокировать бессмысленно, так как нереально понять, какую нефть танкер перевозит. Все ограничения обходятся максимально легко: например, с помощью перегрузки сырья в открытом море. Можно спокойно сделать даже две перевалки, — объяснил Маркелов.

По мнению политолога, Евросоюз обязательно поймает несколько танкеров и предъявит обвинения логистическим компаниям. Однако большего ждать не стоит: скандальные судебные процессы с компаниями, которые будут протестовать и требовать доказательств, что они везли именно российскую нефть, Евросоюзу не нужны, уверен собеседник «ВМ».

Ровно аналогичных процессов стоит ждать и в других сферах, предположил Маркелов.

— В новом пакете идет речь не только об энергетике. В Евросоюз активно перевозится зерно, мука, удобрения и т. д. Например, российское зерно спокойно может быть представлено как марокканское или какое-нибудь еще. Будут ловить на этой теме, а еще на теме ширпотреба. Начнут выяснять, не сделан ли китайский ширпотреб из российского леса и не работает ли он промежуточно на благополучие российской экономики. Но общий вывод такой: здесь тоже ничего особо делаться не будет — только пара-тройка показательных процессов, — резюмировал политолог.