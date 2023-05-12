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Politico: Страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России

Араз Салехов
В мире
Politico: Страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России
Фото: shutterstock

Все страны-участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствуют этому.

— Конечно, этот пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения, — цитирует европейского дипломата издание.

В свою очередь руководство Венгрии приложит все усилия для пресечения введения даже минимальных санкций против российской ядерной энергетики. При создании Евросоюзом 11-го пакета ограничительных мер в отношении РФ на Будапешт оказывается «огромное давление» в вопросе допущения рестрикций в ядерной сфере.

В конце апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — участницы Евросоюза в настоящее время не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, дискуссия, касающаяся этих мер, продолжается.

Почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

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