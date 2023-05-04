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Сийярто: Венгрия не допустит даже минимальных санкций против ядерной энергетики России

Евгений Жуков
В мире
Сийярто: Венгрия не допустит даже минимальных санкций против ядерной энергетики России
Фото: shutterstock

Руководство Венгрии приложит все усилия для пресечения введения даже минимальных санкций против российской ядерной энергетики. Такое заявление в четверг, 4 мая, сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этого точно не будет, потому что Венгрия не согласится ни на какие санкции в ядерной сфере, даже минимальные, — подчеркнул Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Министр отметил, что при создании Евросоюзом 11-го пакета ограничительных мер в отношении РФ на Будапешт оказывается «огромное давление» в вопросе допущения рестрикций в ядерной сфере, передает РИА Новости.

В конце апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — участницы Евросоюза в настоящее время не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, дискуссия, касающаяся этих мер, продолжается.

Почему в ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

Евросоюз (ЕС) Венгрия Санкции Россия
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