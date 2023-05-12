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Гость столицы украл кроссовки из магазина в центре Москвы

Степан Жирнов
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Гость столицы украл кроссовки из магазина в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

В центре столицы мужчина украл кроссовки из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в пятницу, 12 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине спортивной одежды на Смоленской площади. Злоумышленник спрятал пару кроссовок под куртку и выбежал из помещения, не оплатив товар.

Преступление заметила охрана магазина и вызвала правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выследили нарушителя и задержали его. Им оказался 45-летний уроженец республики Удмуртия.

Для дальнейших разбирательств он был передан сотрудникам полиции.

Другая кража произошла в магазине на Пресненской набережной. Мужчина в костюме спрятал свитер в свой чемодан и незаметно вышел. Инцидент попал на видео.

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