Гость столицы украл кроссовки из магазина в центре Москвы
В центре столицы мужчина украл кроссовки из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в пятницу, 12 мая.
По данным ведомства, инцидент произошел в магазине спортивной одежды на Смоленской площади. Злоумышленник спрятал пару кроссовок под куртку и выбежал из помещения, не оплатив товар.
Преступление заметила охрана магазина и вызвала правоохранителей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выследили нарушителя и задержали его. Им оказался 45-летний уроженец республики Удмуртия.
Для дальнейших разбирательств он был передан сотрудникам полиции.
Другая кража произошла в магазине на Пресненской набережной. Мужчина в костюме спрятал свитер в свой чемодан и незаметно вышел. Инцидент попал на видео.