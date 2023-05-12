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Стали известны подробности о гибели пенсионерки и ее сына в центре Москвы

Степан Жирнов
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Стали известны подробности о гибели пенсионерки и ее сына в центре Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Нижний Кисловский переулок Карта всех событий

Погибшая 85-летняя жительница центра Москвы и ее сын были инвалидами. Об этом стало известно в пятницу, 12 мая.

Женщина с трудом передвигалась по квартире и большую часть времени лежала на диване. По предварительным данным, первым скончался 57-летний мужчина — его тело лежало в коридоре. Мать услышала громкий звук и решила проверить состояние сына, но не смогла встать и упала с дивана: тело было обнаружено рядом с диваном, у женщины был разбит нос.

Последний раз живущий за рубежом сын погибшей выходил с ней на связь 7 мая. Через четыре дня мужчина попросил брата жены проверить родственницу. Когда в квартире соседу никто не ответил, тот вызвал полицию.

Как сообщил «МК», вместе с людьми в квартире проживал пудель. Когда в квартиру прибыли сотрудники экстренных служб, он вышел к ним и выпил несколько литров воды, которые налили ему спасатели.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в квартире жилого дома в Нижнем Кисловском переулке. В помещении сотрудники полиции обнаружили тела 85-летней матери и ее 57-летнего сына без признаков насильственной смерти.

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