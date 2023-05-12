Тела пожилой женщины и ее сына обнаружили в квартире в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Нижний Кисловский переулок Карта всех событий

В центре столицы в квартире жилого дома обнаружили тела пожилой женщины и ее сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 12 мая.

По данным собеседника «ВМ», трагедия произошла в Нижнем Кисловском переулке в четверг, 11 мая. Второй сын женщины, проживающий на постоянной основе в США, не смог дозвониться до матери и попросил знакомого ему соседа проведать родительницу.

Мужчина выполнил просьбу, однако в квартире ему долго никто не отвечал, в связи с чем сосед вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители проникли в жилище и обнаружили тела 85-летней москвички и ее 57-летнего сына.

Осмотр места происшествия показал, что дверь в квартиру была закрыта изнутри. По оценкам экспертов, смерть жильцов наступила три дня назад.

Другие тела без признаков насильственной смерти обнаружили полицейские в подмосковном Домодедове. В квартире с погибшими родителями оказались заперты двое малолетних детей. Сирот госпитализировали.