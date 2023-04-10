Двух детей обнаружили рядом с мертвыми родителями в подмосковной квартире

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В подмосковном Домодедово обнаружили двух детей, которые оказались заперты в квартире с двумя мертвыми взрослыми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В правоохранительные органы обратились соседи, которых насторожил громкий плачь детей. После вскрытия двери полиция обнаружила в квартире тела двух взрослых без признаков насильственной смерти.

Состояние детей медики оценили как удовлетворительное. В настоящее время проводится проверка, назначены судебные экспертизы, передают «Известия».

30 марта в Химках в квартире жилого дома обнаружили два тела. В том же помещении правоохранители нашли пластиковую карту со следами белого порошка и свернутую в трубочку купюру.