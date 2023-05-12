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Минобороны: Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму

Евгений Жуков
Происшествия
Минобороны: Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму
Фото: shutterstock

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28, в результате которой оба летчика погибли. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать. По предварительным данным, причиной крушения вертолета стал отказ техники.

К месту аварии была оперативным образом отправлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ для выяснения всех обстоятельств происшествия, передает РИА Новости.

В конце апреля произошло еще одно крушение воздушного судна. Тогда российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Оба пилота успели катапультироваться. Сам самолет же упал в безлюдном месте, благодаря чему удалось избежать лишних разрушений.

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