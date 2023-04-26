Минобороны: Военный самолет потерпел крушение в Мурманской области

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учебного полета на территории Мурманской области. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — передает сообщение РИА Новости.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец самолета, который был за штурвалом.

Другое крушение произошло в Воронежской области. Незапланированную жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. В результате происшествия никто не погиб. Была повреждена ЛЭП.