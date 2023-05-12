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«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года

Евгений Жуков
Общество
«Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года
Фото: Чебурашка, 2023 год

Российский художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко расположился на 20-м месте в мировом рейтинге самых кассовых фильмов этого года, который сформировал портал The Numbers. При этом космическая драма Клима Шипенко «Вызов» заняла 49-ю строчку рейтингового списка.

По состоянию на пятницу, 12 мая, кинокартина про сказочного персонажа заработала в прокате свыше 86 миллионов долларов. Творение Дьяченко обогнало фильм американского актера и режиссера Бена Аффлека «Air: большой прыжок».

На последней, 49-й строчке рейтинга расположился «Вызов» — первый фильм в мире, съемки которого частично проходили в космосе, на Международной космической станции. По данным портала, лента Клима Шипенко собрала 10,5 миллиона долларов, при этом прокат космической драмы в настоящее время еще продолжается.

Абсолютным лидером рейтинга стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино», основанный на культовой видеоигре. За то время, пока он находился в прокате, мультфильм успел собрать больше одного миллиарда долларов, говорится в статье.

20 апреля состоялась долгожданная премьера фильма «Вызов». «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Юлией Пересильд, которая сыграла в ленте главную роль.

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