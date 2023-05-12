Дивергентное мышление: что это такое, кому свойственно и как его развить

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Дивергентное мышление — это способность творчески и нестандартно решать задачи, но оно присуще не каждому человеку. Гораздо проще применить уже известные и действенные способы в работе, чтобы быстрее перейти к другим делам. О том, как развить дивергентное мышление, «Вечерней Москве» рассказал психолог Александр Кичаев.

По его словам, дивергентное мышление позволяет человеку посмотреть на проблему с необычной стороны и найти решение за рамками привычного видения ситуации. Не все люди обладают таким мышлением, однако его можно развить.

— Есть люди с разными типами мышления. Тем, кто видит мир только под одним углом, надо научиться находить альтернативные пути, не бояться парадоксов и всегда использовать метод мозгового штурма, — подчеркнул Кичаев. — Не бойтесь бредовых и необычных подходов, именно они помогают развивать такое мышление.

Творческие люди, которым свойственно мыслить дивергентно, всегда решают задачи необычными способами. Поэтому чтобы научиться такому мышлению, нужно задать себе установку — думать не так, как все, объяснил психолог.

— Начать можно с малого и пытаться решать простые бытовые дела нестандартно. Например, вы всегда готовили яичницу известным всем способом, а этим утром приготовьте ее так, как никто и никогда до вас не готовил, — предложил специалист.

Кичаев заверил, что развить дивергентное мышление можно даже тем людям, у кого нет к этому предрасположенности, если у человека будет мотивация к работе над собой.

— Развить можно все, но любое изменение человека начинается с вопроса: «зачем?». Если он ответит себе на этот вопрос, в голове появится установка «хочу это сделать», а уже за ней последует разумный вопрос: «как я могу это сделать?». Если человек ответит на один простой вопрос в самом начале пути, у него появятся стимул и идеи для достижения результата, — резюмировал психолог.