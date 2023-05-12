Бывшего замглавы ФСИН Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки

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Суд приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Максименко признали виновным в преступлениях, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Суд установил, что Максименко получил взятку, сумма которой составляет больше двух миллионов рублей, в виде услуг имущественного характера от неназванного предпринимателя — чиновнику была оплачена аренда загородного дома в 2018–2020 годах. Взамен осужденный обеспечил заключение с компанией бизнесмена соглашений «на строительство объектов для ФСИН».

Максименко не может занимать должности на государственной службе в течение 11 лет, а также он лишен специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России» и госнаград, передает официальный сайт Генпрокуратуры.

13 апреля суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов.