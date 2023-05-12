Белый дом заявил о готовности помогать Украине в случае дефолта до конца финансового года

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США смогут оказывать военную помощь Украине даже в случае объявления дефолта, но только до конца финансового года. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

— Что касается поддержки Украины, то она зависит от ассигнований, которые были выделены нам конгрессом в минувшем году. Мы все еще задействуем эти выделенные средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года, — заявил Кирби.

Финансовый год в США завершится 30 сентября, передает РИА Новости.

Социальная сеть Twitter уличила нынешнего главу государства Джозефа Байдена во лжи и напомнила ему о дефолтах, с которыми столкнулась страна. Президент США заявил, что государство за всю свою историю всегда могло платить по счетам. Спустя время под записью появилась подсказка, в которой рассказывается о пяти дефолтах, с которыми столкнулась американская сторона.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта. Она также подчеркнула, что действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.