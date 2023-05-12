В Минобороны посоветовали игнорировать имейлы с «повестками»

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Провокаторы с украинской стороны массово рассылают гражданам России электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных. При этом на брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ заявили, что подобная рассылка идет вразрез с действующим российским законодательством.

Там также добавили, что такие письма рассылаются с целью «получения незаконного доступа к персональным данным граждан» и для оказания психологического давления на население РФ.

Через подобные сообщения могут распространяться вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные. В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством, передает ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в котором упорядочена схема набора контрактников в российскую армию и добровольцев в частные военные компании. Для чего нужны военнослужащие-контрактники? Сколько они зарабатывают? Разговор об этом состоялся в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».