Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Минобороны посоветовали игнорировать имейлы с «повестками»

Евгений Жуков
Общество
В Минобороны посоветовали игнорировать имейлы с «повестками»
Фото: Pexels

Провокаторы с украинской стороны массово рассылают гражданам России электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения данных. При этом на брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ заявили, что подобная рассылка идет вразрез с действующим российским законодательством.

Там также добавили, что такие письма рассылаются с целью «получения незаконного доступа к персональным данным граждан» и для оказания психологического давления на население РФ.

Через подобные сообщения могут распространяться вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные. В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством, передает ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в котором упорядочена схема набора контрактников в российскую армию и добровольцев в частные военные компании. Для чего нужны военнослужащие-контрактники? Сколько они зарабатывают? Разговор об этом состоялся в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Армия Россия Минобороны
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте