Контракт с Родиной: почему в России увеличивают армию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, в котором упорядочена схема набора контрактников в Российскую армию и добровольцев в частные военные компании. В документе подробно прописаны требования, предъявляемые к гражданам, изъявившим желание служить. Для чего нужны военнослужащие-контрактники? Сколько они зарабатывают? Почему Россия сейчас делает на них ставку? Разговор об этом состоялся в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин распорядился в этом году увеличить численность Российской армии до 1,5 миллиона человек. Не менее половины из них составят контрактники, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.

Почему увеличивают армию

— Главная причина роста вооруженных сил, конечно, в изменении самой военной доктрины, — пояснил Виктор Николаевич. — В 1990-е и начале 2000-х мы создавали компактную армию для борьбы с разного рода террористами и решением локальных военных конфликтов. И вдруг в 2022 году выяснилось, что террористы — не единственная для нас угроза. Что есть бандеровская Украина, довольно крупное европейское государство, с большой, хорошо подготовленной армией. Причем готовой воевать с нами до последнего солдата. Этой армии нужно уметь противостоять. Поэтому нам, по определению, нужны куда более многочисленные сухопутные войска, артиллерия, танкисты, авиация и много что еще. Они требуются в том числе и потому, что президент принял решение не отправлять в зону СВО срочников — необстрелянных ребят.

Также, как пояснил Виктор Литовкин, необходимость в большом числе контрактников вызвана сложностью новейших вооружений.

— Солдаты-срочники часто просто не успевают за год хорошо освоить самое современное военное оборудование, нашей армии нужны более подготовленные специалисты для управления танками, артиллерийскими установками.

Директор Института политических исследований Сергей Марков опроверг версию о том, что увеличение армии и числа контрактников связано с вступлением в НАТО Финляндии.

— Эта страна, как известно, часть Евросоюза. А между НАТО и ЕС есть договор, согласно которому Североатлантический альянс фактически является военной частью Евросоюза. Я бы вообще не стал опасаться Финляндии. Сам служил на финской границе и скажу: если финны пойдут наступать, то просто утонут всей армией в болотах! Там сплошная трясина, мы ею хорошо защищены.

По мнению этого эксперта, логика увеличения численности армии и в частности числа контрактников совершенно иная.

— Мы выросли в обществе потребления, и если увеличивать армию главным образом за счет срочников, да еще и отправлять их на фронт, то люди просто массово побегут из страны! Как уже бежали. Ведь нас морально не готовили к защите собственного Отечества. Идеология была одна — лучше жить. Иными словами — потребление: чем больше, тем лучше. Поэтому для безопасности государства и боеспособности армии будет полезно, если там будут служить главным образом те, кто решил это делать добровольно.

Марков напомнил: России за считанные годы удалось создать очень приличную армию для спецопераций.

— Весь мир, в том числе военные специалисты, были просто изумлены, как мы в считаные дни и почти бескровно вернули в Россию Крым. Очень хорошо наша армия проявила себя и в Сирии, — пояснил Сергей Александрович. — А вот на Украине наша «армия спецопераций» почти сразу забуксовала. Почему? Во-первых, она вступила в бой с многочисленной и хорошо подготовленной украинской армией, которая целых восемь лет непрерывно воевала, участвуя в так называемой АТО — антитеррористической операции на Донбассе. Во-вторых, в эту армию очень вложились американцы и вообще страны НАТО: подготовка личного состава, вооружения, боеприпасы, разведданные, закрытая, не поддающаяся прослушке связь и т.д. В итоге мы втянулись в первое массовое за последние 40 лет военное противостояние.

И тут вдруг выяснилось, что наша хорошо обученная «армия спецопераций» этот тяжелый массовый конфликт куда хуже тянет. Во-первых, ей не хватает численности личного состава, она маленькая. Во-вторых, началось брожение — ситуация, когда военнослужащие вдруг стали массово писать заявления об увольнении. Логика была такая: я заключал контракт, чтобы служить в мирное время, получать за это хорошие деньги и возможность льготной военной ипотеки, чтобы выйти на пенсию через 20 лет службы. А мне говорят — иди воюй, рискуй жизнью, а то и умирай. И в армии возник феномен так называемых пятисотых. Проще говоря, дезертиров. Иногда даже желающих служить, но при этом не на фронте. Что делать? Военно-политическое руководство страны приняло решение о частичной мобилизации: воевать-то кому-то надо. Но в обществе, согласитесь, появилось довольно серьезное напряжение. Кто-то от мобилизации сбежал за границу, кто-то стал прятаться в России, стали ощутимы панические настроения. Ведь, повторю, наше общество не готовили к защите страны! Мы честно думали, что массового военного конфликта у нас не будет, что все вопросы решит компактная профессиональная армия. Но этого не произошло.

И тогда военно-политическое руководство приняло новое решение: создать другую, крупную контрактную армию. Зачем платить огромные, по российским меркам, зарплаты и при этом нести существенные риски обострения внутриполитической ситуации, когда куда логичнее отдавать те же деньги тем, кто сразу готов пойти контрактником и при этом еще и сражаться. Ведь до сих пор мы приглашали в нашу армию, которая не воюет, а теперь в ту, которая ведет боевые действия. А значит, в нее идут уже другие люди. И я думаю, эта новая армия себя лучше покажет.

Виктор Литовкин категорически не согласен:

— Вас послушать, так нынешняя контрактная армия вообще не справилась и чуть ли не разбежалась. Это не так! Она вполне успешно действует, держит фронт. Другой вопрос, что численно она должна быть больше.

Глубинный народ поднимается

Зампредседателя Издательского совета РПЦ иеромонах Макарий (Комогоров) рассуждает:

— Сейчас, по сути, есть две страны. Одна — это мегаполисы. А другая — глубинная Россия. И во второй уровень патриотизма существенно выше. Причем в эту глубинную Россию входят даже страны СНГ! Я недавно был в Киргизии, так там, оказывается, местные бизнесмены собирают посылки и отправляют на Донбасс обмундирование. Казалось бы: где Донбасс и где Киргизия? Оказывается, близко. Эти люди Киргизию и Россию воспринимают как единое пространство, в том числе духовное. И в нашей стране то же самое. У нас почти в каждой деревне собирают гуманитарную помощь, покупают дроны, коптеры, прицелы. Это я к тому, что социальная база, из которой могут выйти военнослужащие-контрактники, не просто есть. Она огромна.

Отец Макарий рассказал, как в декабре помогал одному батальону в районе Старобельска, на границе ЛНР и Белгородской области.

— Так вот: этот батальон сам с помощью телеграм-канала наладил призыв в свои ряды. И туда едут служить из Забайкалья, Сибири, с Дальнего Востока. Ребята едут самые разные. Много молодых людей, которые хотят что-то для себя понять, увидеть жизнь правильным образом. Едут взрослые люди, среди них есть охотники, в том числе профессиональные. Не зря мы потом в тех же телеграм-каналах видим, как какой-нибудь якутский паренек гуся из АКМ или из АК-74 «срубает». Кстати, сейчас для многих людей с национальных окраин — например тувинцев или бурят, вообще не стоит вопрос, защищать ли Родину. Они даже не понимают такого дискурса. Как это можно свою страну не защищать?! — рассказывает отец Макарий. — Плюс надо осознавать, что в национальных республиках часто не очень хорошо с работой. И зарплаты не самые высокие. Так что люди идут на это еще и для того, чтобы заработать. Если говорить конкретно об охотниках, которые становятся контрактниками, то они, наверное, идеальные кандидаты, потому что не только профессионально обращаются с оружием, но и могут месяцами в любую погоду жить на открытом воздухе. Они умеют метко стрелять, бесшумно ходить, укрываться на местности.

Идут в контрактники на самом деле очень разные люди. Из нашего монастыря, например, отправился на фронт послушник, человек 55 лет. У него командир роты «пиджак», то есть человек гражданский, который вообще не служил. А командир батальона у них — преподаватель танкового училища, то есть, скорее, военный теоретик, а не практик. Ну и что?

Эксперты сошлись во мнении, что среди контрактников будет много людей из национальных республик.

— Дело в том, что практически все они — носители не глобалистской, а традиционной культуры, — пояснил Сергей Марков. — И у них патриотизм — непременная часть мировоззрения.

Отец Макарий согласен:

— Загляните в телеграм-канал Рамзана Кадырова. Православные пишут: «Храни вас Бог, Рамзан Ахматович!» Почему? А потому что человек — деятельный патриот, носитель традиционных ценностей, поддерживает классическую культуру.

Как привлечь новичков

Иеромонах Макарий полагает, что куда важнее, чем просто набрать в армию контрактников, изменить менталитет граждан нашей страны.

— Когда мы ехали на эфир, видели билборды с изображением героев. Это прекрасно, что они есть, но таких билбордов необходимо гораздо больше! Герои, патриоты, примеры для подражания должны быть на телевидении, в газетах, на интернет-ресурсах, в кино, — считает отец Макарий.

Научный сотрудник Издательского совета РПЦ, доцент Литературного института имени Горького Сергей Арутюнов добавляет:

— Также нужно в обязательном порядке изменить работу военкоматов. Я помню, когда началась мобилизация, пришел в это учреждение. Но там все довольно грустно. Бабушка в возрасте за 60 записывает на бумажку данные. Так что, кстати, решение о цифровизации учета и призыва — правильное. Второе, что нужно сделать, — создать тематические клубы, где всем желающим могли бы дать представление о том, что являет собой военная служба. Ну, например, открыть в тех же военкоматах тиры с посещением «за три копейки». Ты хочешь понять, чем занимается контрактник? Ну так сходи хотя бы постреляй. Там же, на территории, можно организовать полосу препятствий, где члены клуба могли бы в экипировке побегать под руководством инструктора. Пусть там тот же инструктор откроет устав и нормальным языком его перескажет. И в этом клубе дроны должны стоять. Инструкторов можно нанять из тех, кто прошел СВО. Разработать для них программы взаимодействия с разной аудиторией: детьми, подростками, людьми среднего возраста и теми, кто постарше. Вообще, на мой взгляд, цель таких клубов — даже не воспитание патриотизма, а просто знакомство с армией. Людям нужно объяснить, что там не все так страшно, как они думают. Что это обычная, хотя и со своей спецификой, среда, а служба — просто обычная работа.

Виктор Литовкин не согласен:

— Есть давно проверенные формы работы с молодежью. Например, начальная военная подготовка и ДОСААФ. Мы их фактически угробили, а теперь изобретаем какие-то «кружки будущих солдат». Давайте просто вернем то, что было. Второй момент: если мы хотим, чтобы у нас было больше контрактников, для них нужно организовывать привлекательные условия. Мало достойной зарплаты и обмундирования. Нужно строить общежития. Нужно создавать детсады и школы для детей, рабочие места для жен военнослужащих.

Пристроить к делу старослужащих

Виктор Литовкин предлагает еще один резерв для пополнения контрактной армии:

— Давно пора реализовать простую идею. Вот человек отслужил по контракту. После этого он приходит в военкомат и берет разрешение раз в неделю посещать воинскую часть, где может совершенствовать свои воинские навыки. И ему за это пусть немного, но платят. В итоге мы получаем людей, которые в курсе новинок военной техники, которые не забыли военное дело. Больше того: в случае вторичного попадания на военную службу он идет вместе с полком, в котором совершенствовался. Ему уже не нужно проходить боевое слаживание, он готовый специалист с актуальными знаниями и навыками. А сейчас ведь до анекдота доходит. Человек служил на флоте, был радиометристом, проводящим радиометрические измерения, замеряющим ионизацию, а его записали в водители бронетранспортера, которого он, на минуточку, в глаза не видел.

Необходимо изменить идеологию

Отец Макарий убежден:

— Навести порядок в военкоматах, конечно, крайне важно. Цифровизировать учет и призыв — обязательно. Но главное — нужно работать с духовной составляющей: постоянно объяснять людям, что русский мужчина всегда был не только тружеником, но и воином, защитником своей страны. Нужно организовать кампанию, в ходе которой герои спецоперации посещали бы школы и вузы. Нужно сделать так, чтобы деятельным патриотом стал каждый: помоги купить коптер, отправь книги или иную гуманитарную помощь на Донбасс, делай, что должно, чтобы уважать себя как гражданина.

В ТЕМУ

В 2023 году выплаты контрактникам увеличили. Теперь за службу в зоне СВО они получают от 204 тысяч рублей в месяц. При заключении контракта на срок от одного года и более единовременная выплата — 195 тысяч рублей. При этом в учебном центре контрактник получает от 35 до 45 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. При службе в зоне СВО действуют довольно существенные дополнительные выплаты. Так, при участии в активных наступательных действиях — 8 тысяч рублей в сутки. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов — 50 тысяч рублей. За уничтожение вертолета — 200 тысяч рублей. За уничтожение пусковых установок «Хаймерс» или «Точка У» — 300 тысяч рублей. За уничтожение танков «Леопард», «Абрамс», «Челленджер» — 500 тысяч рублей. За захват любого из этих танков в рабочем состоянии — премия в миллион рублей.

КСТАТИ

Одна из причин, по которым большинство развитых стран стремятся перевести свои армии на контрактную основу, — экономия. Содержать армию профессионалов — не очень большую, но умеющую хорошо воевать, дешевле, чем большую армию по призыву. Другая причина — постоянно растущая сложность оборудования, с которым приходится иметь дело даже пехотинцу. Обычного срока службы по призыву уже недостаточно, чтобы научить бойца пользоваться оружием по-настоящему эффективно. А неумелое использование дорогого оборудования экономически нецелесообразно. Если срок службы увеличить, то из экономики выпадут миллионы работников и потребителей. Третья причина — контрактники значительно более мотивированы, чем военнослужащие по призыву, поскольку все идут служить добровольно.