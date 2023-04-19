Запишите меня в добровольцы: как работает Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Начальник пункта по отбору добровольцев на контрактную службу Иван Текучев показывает анкету, которую кандидаты должны заполнить / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 150 кандидатов принимает в сутки Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал там, чтобы узнать, как самому попасть в армию.

Не заметить это здание на улице Яблочкова сложно. У входа на высоком ограждении висят баннеры, на которых крупными буквами написано: «Служба по контракту». Рядом молодой человек раскладывает треногу для камеры и крутится девушка с микрофоном. Понятно, это коллеги-журналисты готовятся сделать репортаж.

У великороссов есть вопросы

Пропустив двоих мужчин, уже выходящих из пункта, захожу внутрь. Показываю содержимое рюкзака охраннику и в порядке очереди прохожу арочный металлоискатель и небольшой шлагбаум. Система работает четко: на все про все уходят секунды.

В конце парадной лестницы — небольшая стойка, за ней — гражданский доброволец. Позади него на большом экране информация о записи на контрактную службу.

— Здравствуйте, назовите цель вашего визита, — обращается ко мне доброволец.

— Думаю записаться на службу по контракту. Но у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы предварительно задать специалисту, — отвечаю помощнику.

По его совету сдаю верхнюю одежду в гардероб, а затем иду ко второму активисту, он стоит у входа в зал ожидания. Молодой человек, конечно, удивился приходу такого интересующегося: невысокого, худого парня с наивным взглядом из-под интеллигентных очков. Они явно привыкли общаться с другими визитерами — высокими или коренастыми крепкими мужчинами, служившими в горячих точках. Про таких говорят, что у них «седые глаза». Я хоть и служил срочную в войсках радиационной, химической и биологической защиты, в стандарт добровольца-контрактника не вписываюсь.

Но гражданский доброволец все равно объясняет мне, что к чему. Кандидаты, твердо принявшие решение отправиться на службу по контракту, сначала заполняют подробную анкету. В ней 19 пунктов: полное имя, дата и место рождения, данные российского паспорта (а при наличии еще и заграничного), также семейное положение, образование, возможное оформление доступа к государственной тайне. Но и это еще не все: нужно ответить на вопросы о выездах за границу, судимости вашей и близких родственников, а также об отношении к воинской службе и звание. Плюс необходимо расписать свою трудовую деятельность, включая учебу в средних и высших учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность. А в другом пункте — подробную информацию о своих родственниках.

Спросите, зачем нужна эта информация? Чтобы на службу не попали случайные люди, ведь им доверят оружие и они будут выполнять боевые задачи.

В ВДВ нет, а в пехоту — запросто

— Поскольку у вас есть вопросы, можете пока не заполнять анкету, — говорит гражданский доброволец. — Подождите специалиста.

В светлом и уютном помещении — это зал ожидания — человек пять кандидатов на службу по контракту, некоторые из них уже в военной форме. С каждым кандидатом за отдельным столом специалисты проводят беседу.

— Сегодня выходной день, посетителей немного, — поясняет мне активист. — Но по будням к нам приходят по 150–200 человек в день. В основном это люди зрелого возраста. А такие молодые, как вы, приходят нечасто.

В центре зала женщина средних лет не находит себе места, играя от волнения пальцами. Наверное, она самый обеспокоенный человек в этом помещении. Признается, что ждет мужа, который решил пойти на службу по контракту.

— Муж уже проходил службу по контракту, но я не перестаю беспокоиться за него, потому что люблю, — говорит она. — И горжусь им. Его желание защищать Родину — поступок отважного мужчины.

Офицер, консультирующий кандидатов, уже освободился. Помощник представляет ему меня.

— Хочу записаться на контрактную службу, но мне важно знать, куда меня отправят с моей военно-учетной специальностью, — говорю офицеру, который смотрит на меня так же удивленно, как доброволец у входа. — Я вычислитель расчетно-аналитических станций.

Офицер объясняет, что при подписании контракта стараются учитывать пожелания кандидата. Однако многое зависит от его категории годности.

— У меня категория Б-3, — говорю ему.

— В Воздушно-десантные войска, конечно, не возьмут. Зато могут в мотострелковые. Проявишь себя — получишь Героя России! — ободряюще сообщает он. — Медкомиссию можно пройти хоть сейчас, это не занимает много времени.

«Хочу в зону спецоперации!»

Но вернемся к другим кандидатам. Заполнивший анкету получает талон для посещения зала первичного собеседования, как 59-летний доброволец из Москвы по имени Арут.

— Сюда я пришел, чтобы поступить на военную службу по контракту и отправиться на спецоперацию. Я уже был там в прошлом году, — рассказывает он. — Хорошо знаю историю своей страны. Наша Родина порой терпела несправедливые нападки со стороны других государств. Именно поэтому я отправляюсь в зону проведения спецоперации, чтобы отстоять честь своей страны.

— В ходе первичного собеседования кандидат окончательно решает, готов ли он отправиться на службу по контракту, — говорит начальник Единого пункта отбора на контрактную службу Иван Текучев. — При положительном решении он заполняет нужные документы и отправляется в зону проведения мероприятий отбора.

Она находится на третьем этаже единого пункта. Там соискатели встречаются с медиками и проходят медицинское освидетельствование. В пункте отбора представлены врачи всех специальностей. Городская система здравоохранения с учетом введения электронных медицинских карт позволяет врачам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья кандидата. Поэтому нет необходимости в проведении углубленных медицинских исследований в пункте отбора.

— После приема у врача-терапевта принимается решение о годности кандидата, — добавил Иван Текучев.

Ну а уже после медосвидетельствования кандидат проходит профессионально-психологический тест и другие проверки, необходимые для отбора военных.

«Единых окон» негасимый свет

— Пропускная способность пункта может быть увеличена до 300 человек в день, — говорит военный комиссар Москвы Максим Локтев. — Все мероприятия с кандидатами проходят по принципу «одного окна», на территории этого здания, а вся логистика продумана с учетом пожеланий тех, кто уже был на контракте.

Кстати, у каждого кандидата есть право выбора военной специальности.

— Перечень военно-учетных специальностей довольно большой, — пояснил Локтев. — Очень востребованы танкисты и артиллеристы.

Контрактники, которые отправятся в зону СВО, предварительно пройдут специальную профессиональную подготовку на лучших полигонах Московской области. Вот и я теперь думаю: а может, и мне поменять гражданскую жизнь в тихой редакции на военную службу?

СПРАВКА

АДРЕС И ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТА

Пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.

ГРАФИК РАБОТЫ:

будни — с 09:00 до 20:00;

суббота — с 09:00 до 18:00;

воскресенье — с 09:00 до 15:00.

Все подробности о работе пункта, а также условиях набора на службу по контракту можно узнать, позвонив по номеру телефона 117.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

Базовые требования к желающим служить в армии на контрактной основе:

возраст от 18 до 60 лет;

гражданство РФ или государства ближнего зарубежья;

соответствие медицинским и профессионально-психологическим критериям;

знание русского языка.

Список недугов, с которыми не берут в армию, приведен в расписании болезней. Ознакомиться с ним можно в интернете.

ФИНАНСЫ

ГАРАНТИИ ДЛЯ КОНТРАКТНИКОВ: ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ

Контрактникам гарантированы регулярные ежемесячные выплаты. Их размер зависит от целого ряда факторов. Среди основных — место прохождения службы, звание, воинская должность и выслуга лет. При этом граждане, которые записались на службу в Москве, получат столичную надбавку и дополнительную соцподдержку. А при заключении контракта на срок более года — единовременную выплату в 195 тысяч рублей.

Таким образом, ежемесячная сумма выплат для столичных контрактников складывается из довольствия и городской надбавки. После отправки в зону СВО к ней прибавляется еще и довольствие за участие в спецоперации.

ВЫПЛАТЫ ДО ОТПРАВКИ В ЗОНУ СВО:

довольствие (40–50 тысяч рублей) + столичная надбавка (50 тысяч рублей) = 90–100 тысяч рублей в месяц.

ВЫПЛАТЫ В ЗОНЕ СВО:

указанная выше сумма + допвыплаты за участие в СВО в размере 120–240 тысяч рублей = 210–340 тысяч рублей в месяц.

Контрактникам, участвующим в СВО, и их семьям положены федеральные и региональные льготы. Такие как: