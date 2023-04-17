Заслуженная артистка Ольга Кормухина посетила пункт отбора контрактников

Специалист пункта отбора на военную службу по контракту показывает певице Ольге Кормухиной, как управлять виртуальным дроном / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 13 апреля, заслуженная артистка России Ольга Кормухина посетила пункт отбора на военную службу по контракту и оценила профессиональный подход к кандидатам.

Ольга Кормухина зашла в пункт отбора через центральный вход, для чего ей пришлось обойти небольшую очередь — столько было желающих если не пойти на военную службу по контракту, то хотя бы получить максимально подробную информацию. Людно было только на входе — внутри все спокойно, размеренно, хорошо организованно.

Для заслуженной артистки России провели экскурсию по пункту отбора по всем инстанциям, начиная от заполнения анкеты и заканчивая отправкой уже заключивших контракт военнослужащих.

— Впечатления у меня прекрасные, — говорит Ольга Кормухина. — Честно говоря, я была в других городах — это, конечно, небо и земля, здесь постарались на славу. Комфортные зоны, все прекрасно оформлено, чисто. Работа везде налажена, видно, что здесь работают специалисты высокого уровня.

В зоне ожидания, помимо диванов и кресел, установили тренажер по управлению дроном, которым могут воспользоваться все желающие. Джойстик настоящий, именно с помощью такого операторы БПЛА управляют дронами. На мониторе трехмерная модель местности. Ольга Кормухина тоже попробовала себя в роли оператора.

— Я раньше думала, почему операторы так долго учатся. А это большая наука. Я попробовала — два раза свой дрон «убила», — поделилась впечатлениями заслуженная артистка России.

Ольга Кормухина поблагодарила всех, кто пришел в этот день в пункт отбора, а людей там было немало, причем разных возрастов: от молодых парней до уже опытных мужчин.

— У меня не было никаких ожиданий по поводу того, сколько людей я здесь увижу. Мне кажется, все в порядке, людей не мало — это точно. Как человек, который знаком с темой не понаслышке, я считаю, что многие люди захотели пойти служить Родине, и мы очень благодарны им за это. Я знаю, что это за работа и как она трудна. И работа эта прежде всего мужская, — говорит Ольга Кормухина.

Народ продолжал прибывать в пункт отбора. Один мужчина пришел, чтобы узнать, нужен ли он вообще Вооруженным силам.

— Да как раз такие, как вы, и нужны! — говорит военнослужащий в форме Воздушно-десантных войск. — Вы знаете, как там врачей не хватает?

Оказалось, что мужчина — медик, и даже военно-учетная специальность у него в военном билете — «санинструктор».

— Промедол вколоть сможете? Рану перевязать, жгут наложить? — спрашивает десантник, мужчина кивает. — Это уже отлично, а у вас еще и ВУС такая подходящая.

— А где здесь взять анкету, чтобы заполнить? — спросил мужчина, взял листок, подошел к столу и принялся его заполнять.

Пойти на службу по контракту могут не только москвичи, но и жители других регионов России. В пункте отбора рассматривают и кандидатуры граждан стран ближнего зарубежья.

Специалисты пункта помогут оформить все документы. При себе нужно иметь паспорт, военный билет, документ, подтверждающий уровень образования, копии свидетельств о браке и рождении детей, фотография 9 на 12 и две фотографии 4 на 6. Также в здании пункта отбора кандидаты в военнослужащие по контракту проходят медицинскую комиссию.

СПРАВКА

Подробная информация о том, как поступить на военную службу по контракту, размещена на официальном портале мэра Москвы contract.mos.ru. Также информацию можно получить по телефону 117 или с помощью чат-бота @MskContract_bot в Telegram. Пункт отбора находится по адресу: улица Яблочкова, 5 стр. 1. Он работает без перерывов и выходных.