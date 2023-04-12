Эксперт Муртазин рассказал, насколько реестр военнообязанных будет защищен от утечек данных

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Создаваемый в России электронный реестр военнообязанных — система, работающая на федеральном уровне. В подобных системах возможны незначительные утечки информации, однако такие реестры хорошо защищены от серьезных потерь данных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

С чего все началось

В Госдуме приняли закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. После того как этот реестр начнет работать, военнообязанные россияне смогут увидеть информацию о своем отношении к военной службе прямо на сайте госуслуг. Там будут указаны военкомат, к которому относится человек, а также данные об отсрочке. При наличии неточностей будет возможность указать на это напрямую через госуслуги.

Традиционные бумажные повестки также остаются действительным документом, однако после налаживания электронной системы их также смогут присылать через госуслуги. Уведомление об электронной повестке придет в личный кабинет пользователя, если он не отключит эту функцию. При этом сообщения об ограничительных мерах в отношении военнообязанного будут приходить независимо от желания гражданина.

Защищают надежно

По словам Муртазина, уже довольно давно не сообщалось о крупных потерях информации в федеральных реестрах.

— На сегодняшний день у нас не было утечек на федеральном уровне из какой-либо базы данных за достаточно большой промежуток времени. На практике мы можем говорить, что такие реестры хорошо защищают данные, — отметил собеседник «ВМ».

Периодически сообщается об утечках на локальном региональном уровне, уточнил Муртазин. Отдельные сотрудники ведомств имеют доступ к ограниченному количеству данных и могут использовать эту информацию не по назначению.

Подобные утечки случаются крайне редко, так как за них предусмотрено серьезное наказание, подчеркнул специалист.

— Если кто-то ведет свою войну против государства и имеет доступ к нескольким тысячам записей, он может куда-то их загрузить. Но эти действия видны, и они уголовно наказуемы. Поэтому желающих испытать свою судьбу крайне немного, — уверен Муртазин.

Как заметил эксперт, государственные и персональные данные также надежно защищаются и от внешнего вмешательства.

Уровень защиты данных в государственных реестрах по сравнению с некоторыми другими государствами в России крайне высок, подытожил Муртазин.

— Защищенность данных в России не максимальная, но одна из самых жестких в мире. В Америке есть такое понятие, как Social security number — номер социального страхования. По нему можно фактически взять кредит без участия человека. У нас часто за утечку данных принимаются мошеннические действия, когда выманивают какую-то информацию, например, с госуслуг. Так было еще недавно, но это проблема не доступа к данным, а того, что людей банально обманывали и они сами выдавали данные, — заключил эксперт.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что электронный реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, — сказал он.