Главные заявления главы Минцифры Шадаева об электронном реестре военнообязанных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в среду, 12 апреля, выступил с заявлениями в одном из Telegram-чатов российской IT-отрасли. В ходе своего обращения он раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самую важную информацию.

Глава Минцифры заявил, что электронный реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, — сказал он.

Шадаев также сообщил, что новые поправки к законодательству о военном учете не связаны с проведением еще одной волны мобилизации. По его словам, на текущий момент ставка сделана на привлечение к службе контрактников. Глава Минцифры отметил, что система воинского учета устарела и ее нужно было улучшить, поэтому и предлагается оптимизировать порядок призыва на срочную службу.

Кроме того, на госуслугах будут отображаться информация о военкомате, в котором состоит военнообязанный, и информация о том, имеет ли он право на отсрочку. Уточняется, что уведомления о повестках придут в личный кабинет пользователя, если только пользователь сам не отключит эту функцию.

— Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок, — пояснил Шадаев.

Глава Минцифры также заявил, что законопроект предусматривает возможность постановки на воинский учет без необходимости очной явки. Если гражданин недавно сменил место жительства, достиг определенного возраста или недавно получил гражданство, то ему не нужно будет идти в военкомат.

Шадаев отметил, что уведомления о выписанной повестке будут приходить в личный кабинет на госуслугах, но данную функцию пользователь сможет отключить.

По словам главы Минцифры, пользователь на госуслугах сможет обжаловать повестку и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимый перечень документов. Обращения будут рассматриваться в течение пяти дней.

— Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое, — добавил Шадаев.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».