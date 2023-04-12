Шадаев: Поправки в закон о военном учете не связаны с возобновлением мобилизации

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Новые поправки в законодательство о военном учете не связаны с проведением еще одной волны мобилизации. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

— Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту. Например, Москва на прошлой неделе запустила отдельный сайт contract.mos.ru, — пояснил он.

Глава министерства также добавил, что система воинского учета устарела и ее нужно было улучшить, поэтому и предлагается оптимизировать порядок призыва на срочную службу, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об изменениях в системе военного учета начали говорить после того, как возникли проблемы на начальном этапе спецоперации. Ее цифровизация необходима, чтобы она стала понятной, быстрой и информативной для всех жителей страны.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».