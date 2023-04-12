В Минцифры сообщили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

Фото: Минобороны РФ

Электронный реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

— Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — приводит его слова РИА Новости.

Накануне Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый законопроект связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.