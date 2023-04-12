В Минцифры объяснили, какие данные будут отображаться на Госуслугах для военнообязанных

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На Госуслугах будет отображаться военкомат, в котором состоит на учете военнообязанный и информация о том, имеет ли он право на отсрочку. Об этом рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в среду, 12 апреля.

— В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учете и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок, — пояснил он.

Уведомление о повестке придет в личный кабинет пользователя, если только он сам не отключит эту функцию. При этом сообщения об ограничительных мерах в отношении военнообязанного будут приходить всегда, передает РИА Новости.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

По словам Шадаева, в полном объеме электронный реестр можно будет запустить не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.