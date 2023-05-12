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Приметы и советы

Тяжелоатлетов из России допустят до международных соревнований в нейтральном статусе

Евгений Силаев
Спорт
Тяжелоатлетов из России допустят до международных соревнований в нейтральном статусе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что после заседания исполнительного совета IWF было принято решение допустить спортсменов до соревнований под своей эгидой. При этом в организации отмечают, что планируют соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

— Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях, — говорится на сайте организации.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. В организации заявили, что необходимо четкое обязательство со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки.

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