«Всех троих детей называл их отец»: Барановская призналась, что изменила имя дочери от Аршавина

Фото: Из личного архива Юлии Барановской

Телеведущая Юлия Барановская не так давно призналась, что изначально ее дочь Яна от футболиста Андрея Аршавина имела другое имя.

Всего в знаменитой семье родилось трое детей: 17-летний Артем, 15-летняя Яна и 10-летний Арсений. Телеведущая призналась, что все имена для детей выбирал сам Аршавин.

— Троих моих детей называл их отец. Андрей хотел, чтобы у всех были имена на букву «А». Арсений, Артем и Алина, по его замыслу, хорошо звучали с отчеством. Яна была Алиной две недели, так ее даже в новостях успели назвать, — рассказала звезда.

После приезда домой из роддома девушка прочитала в специальном словаре, что значит это имя, и решила изменить его на Яну, поделилась Барановская в своем микроблоге. Имя Алина обозначает «благородная» и «знаменитая», а имя Яна — «милость Божья».

После громкого развода с Аршавиным Барановская предпочитает не рассказывать лишний раз о личной жизни. Однако при этом телеведущая не скрывает, что хотела бы завести еще одного ребенка. По ее словам, она не всегда могла быть рядом с детьми в период их взросления и хотела бы попробовать наверстать упущенное.