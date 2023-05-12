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Взрыв прогремел на севере Мелитополя

Евгений Силаев
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Взрыв прогремел на севере Мелитополя
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На севере Мелитополя произошел взрыв, часть домов осталась без электричества и воды. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщило РИА Новости.

По имеющимся данным, в 21:50 в квартале Микрорайон на севере города перестали подавать электричество в ряд домов. Спустя несколько минут прогремел взрыв.

Отмечается, что воды и электричества нет и в других частях Мелитополя. Кроме того, наблюдаются проблемы с интернетом, передает РИА Новости.

Несколькими часами ранее два взрыва прогремели в Луганске. В районе одного из заводов наблюдались густые клубы черного дыма.

В четверг, 11 мая, под обстрел украинских военных попала Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава города сообщил о большом количестве раненых среди мирного населения.

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