Взрыв прогремел на севере Мелитополя

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На севере Мелитополя произошел взрыв, часть домов осталась без электричества и воды. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщило РИА Новости.

По имеющимся данным, в 21:50 в квартале Микрорайон на севере города перестали подавать электричество в ряд домов. Спустя несколько минут прогремел взрыв.

Отмечается, что воды и электричества нет и в других частях Мелитополя. Кроме того, наблюдаются проблемы с интернетом, передает РИА Новости.

Несколькими часами ранее два взрыва прогремели в Луганске. В районе одного из заводов наблюдались густые клубы черного дыма.

В четверг, 11 мая, под обстрел украинских военных попала Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава города сообщил о большом количестве раненых среди мирного населения.