Мэр Горловки сообщил о большом числе пострадавших при украинском обстреле

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Мэр Горловки в Донецкой народной республике Иван Приходько сообщил в четверг, 11 мая, что в результате обстрела украинскими войсками центральной части города есть большое количество пострадавших мирных жителей.

По его словам, в общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке семь ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», передает РИА Новости.

— Много раненых мирных граждан, — написал Приходько в своем Telegram-канале.

В ночь на среду, 10 мая, в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль. Позже стало известно, что в результате обстрела от ранений скончался мирный житель.