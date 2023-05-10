Житель Белгородской области скончался в результате обстрела со стороны ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
После обстрела со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области скончался местный житель. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что были зафиксированы два прилета в огороды частных жилых домов, в результате которых мужчина получил осколочное ранение в голову. Пострадавший скончался в машине скорой помощи с открытой черепно-мозговой травмой.
— Соболезнования родным и близким погибшего. В результате обстрела других разрушений нет, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В ночь на среду, 10 мая, в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. В результате были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и один автомобиль.