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Гладков: В селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник

Полина Пашкина
Происшествия
Гладков: В селе Ольховатка Белгородской области взорвался беспилотник
Фото: belregion.ru

В селе Ольховатка Белгородской области ночью произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Предположительно, он принадлежит украинской стороне. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам.

— Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт, один автомобиль. С сегодняшнего дня начнем восстановление, — сообщил Гладков на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Под массовый обстрел беспилотников в конце апреля попал Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате атаки пострадавших не было. Повреждения были нанесены по линиям электропередачи, рассказал Гладков.

Еще один обстрел в регионе произошел в поселке Ленинский. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях, а также линии электропередачи. Пострадавших при атаке не выявили.

Две женщины пострадали при взрыве в Белгороде, который произошел вечером в четверг, 20 апреля. По предварительным данным, пострадали два человека: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2, а вторая с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медпомощь ей была оказана на месте.

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