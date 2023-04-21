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Приметы и советы

Две женщины пострадали при мощном взрыве в Белгороде

Юлия Курганова
Происшествия
Две женщины пострадали при мощном взрыве в Белгороде
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Две женщины пострадали при взрыве в Белгороде, который произошел вечером в четверг, 20 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медпомощь ей была оказана на месте, — написал он в Telegram-канале.

Глава Белгородской области добавил, что разрушения выявлены в четырех квартирах дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предложили временное размещение в гостинице. Также повреждены четыре машины.

— По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена, то будем отселять весь подъезд, — рассказал Гладков.

По его словам, создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе. В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется.

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

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