«Семенычи»: МЧС России сформировало первый кошачий отряд

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

МЧС России сформировало первый кошачий отряд «Семенычи» в память о тюменском коте-пожарном Семене. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Первый кошачий отряд МЧС России «Семенычи» сформирован. В него вошли пушистые члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми, — говорится в сообщении.

Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев — настоящими пушистыми талисманами. Такие «ценные» сотрудники охраняют инвентарь от грызунов, а также помогают снять накопившееся у пожарных эмоциональное напряжение. Работники МЧС стали даже придумывать разные приметы, связанные с кошками-талисманами. Так, если кот во время построения спит, значит, смена пройдет спокойно, передает Telegram-канал МЧС по Москве.

5 мая в одном из вагонов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро были найдены четыре котенка. Дежурная на станции «Цветной бульвар» забрала их в служебное помещение и напоила молоком. Позднее она приняла решение забрать троих питомцев.