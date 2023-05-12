В Великобритании рассказали, к чему приведут поставки ракет Storm Shadow ВСУ

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Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Киеву, не смогут существенно повлиять на баланс сил в зоне СВО. Такое мнение выразил обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

— Storm Shadow вряд ли поменяют картину на поле боя. В Британии нам нравится утверждать, что она была "разработана совместно" с Францией и что это какое-то современное передовое оружие, но это совершенно не соответствует действительности. Настоящая ракета родилась из франко-германского проекта, который запустили еще в 1983 году, — напомнил автор.

Он отметил, что и танки Challenger никогда не обладали идеальной репутацией, и то же самое и с такими ракетами. Еще в 2003 году подобная ракета серьезно пробурила бетон во время плановых испытаний, однако взрыва не произошло. У Storm Shadow есть и другие недостатки, например, просто факт, что это крылатая ракета, а она подвержена поражению со стороны фактически любых средств ПВО, передает РИА Новости.

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова благодарности о британских крылатых ракетах Storm Shadow. Накануне украинский лидер поблагодарил премьер-министра Великобритании Риша Сунака за передачу крылатых ракет. Он отметил, что это оружие «расширяет возможности Киева».