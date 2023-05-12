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«Тебе конец, клоун»: в Сети ответили Зеленскому на слова о применении британских крылатых ракет

Евгений Силаев
В мире
«Тебе конец, клоун»: в Сети ответили Зеленскому на слова о применении британских крылатых ракет
Фото: flickr/statephotos

Пользователи социальных сетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова благодарности о британских крылатых ракетах Storm Shadow.

Накануне украинский лидер поблагодарил премьер-министра Великобритании Риша Сунака за передачу крылатых ракет. Он отметил, что это оружие «расширяет возможности Киева».

В ответ на это пользователи Twitter посоветовали Зеленскому перестать «нюхать кокаин» и заняться «делами мира». Другие напомнили, что украинский лидер постоянно «благодарит и просит большего», а его режим является преступным.

— Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну, — заявил один из пользователей, чьи слова приводит РИА Новости.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

В МИД РФ передачу Украине Storm Shadow назвали очередным шагом к эскалации конфликта. Дипмиссия подчеркнула, что Россия имеет право принять необходимые для нейтрализации угрозы меры.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву — в материале «Вечерней Москвы».

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