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Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

— После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном... английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию, — сказал он.

Мурадов подчеркнул, что британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима», передает РИА Новости.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как выяснилось, эти ракеты могут ударить вглубь территории новых регионов России.

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины. По его словам, это даст возможность перекрыть каналы поставок западной военной помощи украинской армии.