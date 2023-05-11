CNN: Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности

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Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их информации, дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. При этом Киев заверил Лондон в том, что эти ракеты будут использоваться только по целям «на суверенной территории Украины», передает издание.

Storm Shadow — это авиационная крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

Великобритания решила направить фрегат с противокорабельными ракетами для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к землям королевства.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «ВМ» заявил, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу, в частности, значительно сократили выделение средств на военные нужды.