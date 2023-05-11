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Депутат Шеремет предложил ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Депутат Шеремет предложил ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow должен быть нанесен массированный ракетный удар по западным границам Украины.

— В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно, даже с применением тактического оружия по западной границе Украины, — заявил Шеремет.

По его словам, такое решение помогло бы перекрыть каналы поставок западной военной помощи Вооруженным силам Украины. Также Шеремет призвал «остудить горячие головы», которые могли решиться посягнуть на государственные границы России, передает РИА Новости.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Реакция британского населения на эту новость не заставила себя долго ждать. Решение военно-политического руководства, в том числе премьер-министра страны Риши Сунака, о передаче дальнобойных ракет украинской стороне взбесило британцев.

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