«Русские снесут правительственный квартал Лондона»: британцев взбесило заявление Сунака

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Решение британского правительства, в том числе премьер-министра страны Риши Сунака, о передаче дальнобойных ракет Украине взбесило британцев. Многие из читателей газеты Daily Mail уверены, что их страна рискует оказаться на грани гибели.

По словам некоторых пользователей, правительство Британии создало угрозу для страны и теперь «Путин разнесет их на части». Другие участники дискуссии высказываются более сдержанно, отмечая, что скоро «будет не до смеха» и «Британия напрашивается на неприятности».

— В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона, — написал один из пользователей в комментарии под новостью на сайте газеты.

В этот же день CNN со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

В конце марта Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни обедненный уран входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.