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Россия ищет оборонительную стратегию и варианты удара по британским ракетам Storm Shadow, которые Великобритания поставляет Украине. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Что за ракеты?

Накануне глава британского минобороны Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Великобритания получила от киевских властей заверение, что эти снаряды не будут применяться для поражения целей на территории России.

По словам собеседника «ВМ», Storm Shadow — это серьезные «машины-убийцы», против которых нужно иметь защиты и атакующие элементы.

— Это не просто ракеты, а малозаметные устройства большой дальности, которые могут преодолевать около 250 километров, — пояснил специалист.

Руководство страны в настоящее время ищет методы противодействия против такого оружия, отметил Светов.

Отправляют последнее?

Кроме того, политолог опроверг заявления относительно того, что Лондон лишает себя последнего оружия, отправляя его на Украину.

— Ни одна страна в мире не будет отдавать свое последнее оружие чужим странам, подвергая себя опасности извне, — заверил Светов.

О том, что Лондон рискует собственной безопасностью, наращивая военную помощь украинскому государству, заявил вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента РФ Георгий Мурадов.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «ВМ» заявил, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу, в частности, значительно сократили выделение средств на военные нужды.