«Защита Донбасса и денацификация»: какие цели СВО были достигнуты за первый год

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за прошедший год специальной военной операции на Украине России удалось достичь определенных целей. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, какие цели имел в виду представитель Кремля.

По его словам, только президент России может точно знать, какие цели СВО выполнены на данный момент.

— Цели ставились за этот промежуток времени разные. Песков как пресс-секретарь президента опирается на заявления Владимира Путина. Только он знает, какие цели считаются выполненными, — сказал он.

Политолог отметил, что защита Донбасса и денацификация Украины являются главными целями специальной военной операции. Однако до конца они еще не выполнены.

— Бесспорно, защита Донбасса — это цель, которая выполняется на данный момент. Денацификация Украины — это вопрос более сложный. Чтобы победить украинский нацизм, его нужно зачищать целиком. Смена идеологии — это очень сложно. Для этого надо брать всю Украину под контроль. Иначе, если останется хоть один свободный кусочек, там будут нацисты, — считает Журавлев.

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