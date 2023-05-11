Песков объявил о достижении определенных целей за год спецоперации

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За прошедший год специальной военной операции на Украине России удалось достичь определенных целей, заявил в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели, — отметил он.

По словам Пескова, России удалось частично обезопасить жителей Донбасса, что позволило осенью этим регионам провести референдумы по присоединению к России. Однако СВО еще не завершилась, ведь одна из важнейших ее целей — демилитаризация Украины, передает слова пресс-секретаря телеканал ATV.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске.

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