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Приметы и советы

Песков объявил о достижении определенных целей за год спецоперации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков объявил о достижении определенных целей за год спецоперации
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

За прошедший год специальной военной операции на Украине России удалось достичь определенных целей, заявил в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели, — отметил он.

По словам Пескова, России удалось частично обезопасить жителей Донбасса, что позволило осенью этим регионам провести референдумы по присоединению к России. Однако СВО еще не завершилась, ведь одна из важнейших ее целей — демилитаризация Украины, передает слова пресс-секретаря телеканал ATV.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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