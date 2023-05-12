МИД РФ: Россия имеет право ответить на применение Украиной британских крылатых ракет
Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в МИД РФ.
По словам представителей дипмиссии, передача Киеву ракет Storm Shadow ведет к эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Москва расценивает действия Лондона как враждебные и оставляет за собой право на ответ, позволяющий нейтрализовать создаваемую угрозу.
— Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет, — говорится в заявлении МИД РФ.
Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».
Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву — в материале «Вечерней Москвы».