МИД РФ: Россия имеет право ответить на применение Украиной британских крылатых ракет

Фото: МИД РФ

Россия оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации угроз, которые могут быть вызваны применением Украиной британских крылатых ракет. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в МИД РФ.

По словам представителей дипмиссии, передача Киеву ракет Storm Shadow ведет к эскалации ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Москва расценивает действия Лондона как враждебные и оставляет за собой право на ответ, позволяющий нейтрализовать создаваемую угрозу.

— Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет, — говорится в заявлении МИД РФ.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию после передачи ракет Storm Shadow Украине. По его словам, британские власти ведут агрессивную политику в отношении России, защищая при этом интересы «неонацистского бандеровского режима».

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву — в материале «Вечерней Москвы».