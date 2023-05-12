При обстреле Луганска ранены шестеро детей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шесть детей оказались ранены во время серьезного ракетного удара по Луганску, который нанесли по городу Вооруженные силы Украины. С таким сообщением выступил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

— В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей, — написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что всем пострадавшим оказывается максимальная помощь. Так, двое подростков находятся в состоянии средней тяжести, их доставили в больницу. Вопрос лечения находится под контролем лично врио главы ЛНР. До этого еще два взрыва прогремели на территории Луганска. Очевидцы говорили, что в одном из районов поднимались высокие клубы дыма. По предварительным данным, на город прилетели две крылатые ракеты со стороны ВСУ. Кроме того, в одном из дворов Луганска обнаружили американский дрон.

На севере Мелитополя также произошел взрыв, часть домов осталась без электричества и воды. По имеющимся данным, в 21:50 в квартале Микрорайон на севере города перестали подавать электричество в ряд домов. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Отмечается, что воды и электричества нет и в других частях Мелитополя. Кроме того, наблюдаются проблемы с интернетом.