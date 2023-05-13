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Приметы и советы

Маск объяснил назначение нового главы Twitter

Ирэна Колесова
В мире
Маск объяснил назначение нового главы Twitter
Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что смена на должности генерального директора Twitter даст ему возможность уделять больше внимания своей компании Tesla.

— Очевидно, что привлечение Линды позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь, — написал Маск в Twitter.

Он призвал всех не судить о новом главе соцсети заранее. Кроме того, Маск напомнил о категоричности в вопросах о защите свободы слова, даже если заработок соцсети становится при этом ниже.12 мая Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter.

Отмечается, что Яккарино ранее занимала пост директора по продажам в американской медиакорпорации NBCUniversal.Тем временем социальная сеть продолжает развиваться. Пользователи Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать личные сообщения.

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