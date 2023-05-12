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Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил в личном блоге владелец соцсети Илон Маск.

— Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter, — написал Маск.

Отмечается, что Яккарино ранее занимала пост директора по продажам в американской медиакорпорации NBCUniversal, передает ТАСС.

Известный американский предприниматель Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он сам написал в своем аккаунте в социальной сети и отметил, что преемницу на это важное место уже удалось найти. Однако изначально Маск не стал называть имени будущей владелицы популярной социальной сети.

По информации The Wall Street Journal, преемницей Маска должна была стать именно Яккарино. Отмечалось, что в компании она курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы.

Тем временем социальная сеть продолжает развиваться. Пользователи Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать личные сообщения.