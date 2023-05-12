Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter

Евгений Силаев
В мире
Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил в личном блоге владелец соцсети Илон Маск.

— Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter, — написал Маск.

Отмечается, что Яккарино ранее занимала пост директора по продажам в американской медиакорпорации NBCUniversal, передает ТАСС.

Известный американский предприниматель Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он сам написал в своем аккаунте в социальной сети и отметил, что преемницу на это важное место уже удалось найти. Однако изначально Маск не стал называть имени будущей владелицы популярной социальной сети.

По информации The Wall Street Journal, преемницей Маска должна была стать именно Яккарино. Отмечалось, что в компании она курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы.

Тем временем социальная сеть продолжает развиваться. Пользователи Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать личные сообщения.

Социальные сети Twitter Илон Маск
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте