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WSJ: Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter

Ирэна Колесова
Общество
WSJ: Назван вероятный преемник Маска на посту гендиректора Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино станет генеральным директором социальной сети twitter после того, как этот пост покинет американский предприниматель Илон Маск. Такая информация появилась в распоряжении издания The Wall Street Journal, которое ссылается на информированные источники.

В материале говорится, что на данный момент в компании NBCUniversal Яккарино курирует все глобальные, национальные и региональные продажи рекламы. Кроме того, именно на ней лежит ответственность за все вопросы партнерства фирмы, за маркетинг, некоторые технологии и стратегию развития.

Известный американский предприниматель Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он сам написал в своем аккаунте в социальной сети и отметил, что преемницу на это важное место уже удалось найти. Однако Маск не стал называть имени будущей владелицы популярной социальной сети.

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