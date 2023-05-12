Илон Маск уйдет с поста гендиректора Twitter

Фото: NASA

Известный американский предприниматель Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он сам написал в своем аккаунте в социальной сети и отметил, что преемницу на это важное место уже удалось найти.

— Она начнет через примерно шесть недель, — написал Маск.

Кроме того, Илон Маск поделился, что лично он после перемены должности станет исполнительным председателем социальной сети. При этом стоит отметить, что имени своей будущей преемницы бизнесмен называть не стал, поэтому о ее личности пока ничего не известно.

Тем временем, социальная сеть продолжает развиваться. Пользователи социальной сети Twitter смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать свои личные сообщения. По его словам, в обновленной версии соцсети также появится функция шифрования сообщений. Благодаря введению подобной возможности, продолжил Маск, теперь никто не сможет раскрыть личные сообщения других пользователей.