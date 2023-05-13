Доктор Мясников рассказал, как эффективно наладить обмен веществ и быстро похудеть

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Когда организм начинает стареть, то становится все сложнее сбросить лишний вес из-за сниженного обмена веществ. Однако доктор Александр Мясников поделился информацией о том, как наладить обмен веществ для более эффективного похудения в любом возрасте, сообщает портал ОСН.

По словам специалиста, наиболее действенными методами повышения метаболизма являются правильное питание и регулярная физическая активность.

— Чтобы поддерживать метаболизм надо больше шевелиться: это закаливание, это холодная вода. Движение и правильное питание, — отметил Мясников в беседе с порталом.

Эксперт отметил, что для поддержания оптимальной физической формы необходимо потреблять не более 1800 калорий в день, а при похудении — не получать меньше 1000 калорий.

Жир на животе не так легко согнать, особенно если у человека от природы медленный обмен веществ. Однако есть три правила, которым стоит следовать, чтобы похудеть без вреда для здоровья. Для начала важно для себя понять, действительно ли с метаболизмом что-то не так. Крайне важно наращивать мышечную массу, поскольку мышцы активно расходую энергию, даже когда человек находится в расслабленном состоянии.