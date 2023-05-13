В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики

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Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы выступило с поддержкой идеи установить на своей территории барельеф, на котором изображены фигуры Константина Циолковского, Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Такие скульпутры им передадут из российского фонда, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе.

— Руководство университета единогласно поддержало установку на территории учебного заведения барельефа с изображением Константина Циолковского, Сергея Королева и Юрия Гагарина. Скульптура будет передана в дар университету российским Международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур - Единый мир, — рассказала агентству пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

Посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что такое решение станет символизировать продуктивное партнерство между Россией и Венесуэлой в космосе.

Еще в 2021 году Россия и Венесуэла подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Подобные вопросы будут обсуждаться в том числе и на уровне парламентов стран. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о проведении международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» с 30 сентября по 2 октября, на которую будет приглашен спикер Национальной ассамблеи Кубы.